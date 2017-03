On connaissait l’existence d’un continent entièrement constitué de déchets de plastique flottants. Un rapport de l’Union internationale de conservation de la nature est peut être encore plus inquiétant. On y découvre que les océans sont tout autant pollués par des microparticules de plastiques invisibles présentes dans les pneus, les enduits de bateaux, les vêtements synthétiques ou encore les microbilles des cosmétiques. Ces polluants représentent entre 15 et 30 % de la « soupe de plastique » qui pollue la mer et représente environ 9,5 millions de tonnes déversées chaque année. La taille de ces particules est un gros problème puisque l’on ne sait pas véritablement les traiter, contrairement aux déchets plus volumineux. Les experts de l’UICN sont d’autant plus inquiets que la petitesse de ces plastiques leur permet de traverser les membranes et donc d’avoir un impact sanitaire potentiel désastreux.

M.D.