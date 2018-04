Si la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques se structure davantage chaque année, tout comme les pompiers communaux dont les moyens sont toujours plus importants, il reste que la Nouvelle- Calédonie a un retard considérable en matière de lutte contre les feux de forêt, tant du point de vue humain que matériel. Certaines communes ne disposent même pas de caserne, par exemple. Cette année, particulièrement intense, a mis à rude épreuve les soldats du feu qui n’ont pas vraiment eu le temps de souffler.

Une situation qui conduit, dans les cas où les vies humaines et les biens ne sont pas menacés, à laisser brûler. Ces feux font disparaître une végétation précieuse, mais aussi des œufs, des oisillons et toutes sortes d’animaux qui peuplent les forêts, sans parler de l’érosion qui fait perdre de la terre et asphyxie les rivières. D’une manière générale, la composante environnementale est relativement peu ou pas prise en compte. L’outil proposé par l’Œil vise précisément à impulser un changement de comportement grâce à une meilleure intervention. Aujourd’hui, les bilans présentés intègrent peu la dimension environnementale. On ne sait pas, par exemple, si les forêts brûlées présentent un intérêt écologique particulier ou si des espèces rares et menacées ont été emportées par tel ou tel incendie.

Le système, qui a pour vocation d’informer le public et les acteurs de la lutte au plus vite, présente toutefois une limite. Entre la détection par la Nasa, la récupération de l’information et la diffusion au travers de l’application, il peut s’écouler entre deux à quatre heures. Un délai trop long pour des feux qui menacent des habitations, mais qui a toute son utilité pour des zones non couvertes par des pompiers ou des guetteurs. Et encore plus utile quand y ajoute ses points d’intérêt. L’Œil travaille également sur d’autres outils complémentaires qui seront capables de reconstituer les surfaces brûlées et donc d’aider à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, notamment en réaction aux feux de forêt. Une connaissance qui pourrait aider à guider la prise de décision des collectivités en matière de lutte contre les incendies.