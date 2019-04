Mais avant de présenter toutes les propositions, Sonia Backes a tenu à rappeler quelle était la position de la liste concernant l’avenir institutionnel de la Calédonie. « Nous considérons que nous devons absolument construire une Calédonie qui offre une liberté d’entreprendre, de circuler, de s’exprimer, de construire, d’innover, et ce, dans la France. Nous déclencherons donc le plus rapidement possible le second référendum pour réduire le délai d’incertitude économique et social qui pèse sur la Calédonie. Nous ouvrirons également notre citoyenneté à ceux qui ont fait de la Calédonie leur terre. Comment parler d’égalité lorsque des milliers de nos compatriotes qui vivent à nos côtés, parfois depuis plus de 25 ans, sont exclus du droit de vote ? » Et d’ajouter : « La prochaine mandature devra être celle d’un nouveau statut, c’est un nouveau livre qui s’ouvrira après celui de l’Accord de Nouméa. Le temps est venu de placer tous les Calédoniens, quelles que soient leurs origines et leurs croyances, qu’ils soient Calédoniens de cœur ou de naissance, sur un pied d’égalité. »

Ce projet de gouvernance propose 179 mesures réparties en cinq thèmes : une société de confiance, une société moderne et innovante, une société qui protège, une société juste et solidaire et une société qui se construit.

Il s’agit d’un « projet sérieux financé par trois moyens principaux : un plan d’économie réinvesti dans le pouvoir d’achat et la compétitivité, une relance de l’activité pour créer des emplois et dont tout surplus fiscal sera redistribué aux Calédoniens », précise Christopher Gyges, chef de campagne.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les loyalistes ont frappé fort en présentant, jeudi à la presse, un tel cahier. C’est le fruit de « l’écoute, du partage et des échanges pour construire un projet responsable, connecté à la réalité et qui correspond à une volonté forte de porter un progrès social au service de l’intérêt de tous », explique Sonia Backes, tête de liste de L’avenir en confiance en province Sud.

Tout d’abord, L’avenir en confiance propose de mettre en place un nouveau contrat social calédonien « gagnant-gagnant ». Un projet déjà avancé il y a 15 jours qui se base sur la baisse des charges sociales en contrepartie d’une hausse des salaires et la création d’emplois afin d’accroître le pouvoir d’achat, donc la consommation. Cela passe aussi par une exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires, l’augmentation du SMG et le reversement d’une TGC revue pour financer la hausse des salaires. Autre mesure de ce contrat social : encourager les créateurs d’emplois en affectant 50 % des efforts de maîtrise des dépenses publiques à l’amélioration de la compétitivité par une baisse des charges sociales.

Sonia Backes a poursuivi sa prise de parole en affirmant qu’il fallait inscrire « durablement » la Nouvelle-Calédonie dans la France en n’acceptant « aucune forme d’indépendance, totale ou avec partenariat. Nous nous engagerons à le faire inscrire dans la Constitution ». La cheffe de le de la liste loyaliste en province Sud a enfin indiqué qu’il fallait aussi « stopper les transferts de compétences de complaisance comme l’article 27, revoir la question du rééquilibrage des provinces et la clé de répartition, maintenir la séparation des pouvoirs pour empêcher la justice ou la police d’être « calédonisée » et mettre fin à la dérive dictatoriale du pouvoir en place par un mode de gouvernance concerté et à l’écoute des citoyens. »

L’avenir en confiance veut aussi baisser le prix des produits en réduisant les droits de douane avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, engager un plan de lutte contre la pauvreté, rétablir la confiance avec les partenaires sociaux en organisant des états généraux du dialogue, faire de l’alternance et l’apprentissage un axe prioritaire d’insertion et enfin, mener un effort inédit de formation des salariés et demandeurs d’emploi.

Toujours sur ce thème de la confiance, le projet propose de retrouver les libertés et de simplifier la vie des Calédoniens avec des mesures qui leur permettront de voyager à moindre coût, revoir les interdictions d’importation (mesures Stop) et réformer les protections de marché en suivant les préconisations de l’Autorité de la concurrence, baisser les tarifs des télécommunications et surtout simplifier la TGC en réduisant ses taux. Une nouvelle définition sera effectuée avec les partenaires sociaux.

L’avenir en confiance veut libérer l’esprit d’entreprendre et compte engager un vaste plan de relance de l’économie dès le début de sa mandature afin de redynamiser l’emploi privé, notamment le secteur du BTP. L’objectif est de créer a minima 1 000 emplois privés en deux ans. La liste veut aussi garantir une visibilité aux entrepreneurs ainsi qu’une stabilité réglementaire et fiscale avec une loi de programmation. Autres mesures : baisser le coût du travail et simplifier le Code du travail pour embaucher plus, mettre en œuvre un plan de développement et de soutien pour les petits commerces et les artisans, replacer l’entreprise au cœur du développement ou développer de nouveaux moyens de financement pour les PME.

Une démocratie rénovée, transparente et exemplaire qui met les Calédoniens au centre du dispositif sont les deux dernières volontés du premier thème de la liste loyaliste. Cela passe par moraliser la vie publique en interdisant les emplois familiaux dans les cabinets politiques, interdire tout mandat public, sanctionner l’absentéisme des élus ou encore permettre au gouvernement et aux provinces de consulter les Calédoniens sur des sujets qui concernent leurs compétences. C’est également d’ouvrir la citoyenneté à tous ceux qui sont sur le territoire depuis un certain nombre d’années et n’ont pas le droit de vote, permettre à tous les jeunes de pouvoir financer et accéder à la formation de leur choix ou encore transformer l’heure d’enseignement de la culture kanak en une heure de découverte des cultures de toutes les communautés.