L’entreprise chinoise missionnée par l’armateur et ses assureurs est en train de se positionner autour du Kea Trader. Deux navires de 60 m et de 90 m sont arrivés et un troisième de 132 mètres est prévu le 11 mai a précisé le haut-commissaire Thierry Lataste.

L’armateur et les entreprises ont reçu une neuvième mise en demeure par le haut-commissariat : ils doivent présenter avant le 27 avril un nouveau plan, une nouvelle méthode d’enlèvement adaptée à la situation l’épave qui s’est fortement dégradée ces dernières semaines. 13 conteneurs sont encore à bord dont trois transportant des véhicules.