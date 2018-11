… et aussi social Si l’on regarde un peu plus dans le détail sur Nouméa, outre la corrélation du oui et de la population kanak, on peut également observer un lien entre niveau social et vote indépendantiste. Comme l’illustre la carte réalisée par Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique, les quartiers populaires présentent des résultats plus favorables à l’indépendance que les quartiers plus aisés. Il est à noter que pour la capitale et par rapport aux élections provinciales, les bulletins en faveur de l’indépendance progressent de manière relativement importante.

Aux provinciales, la liste unitaire du FLNKS avait récolté à peine plus de 11 % alors que dimanche, le vote pour le oui à l’indépendance représente 19,49 %. À noter toutefois que les listes référendaires et provinciales ne sont pas les mêmes. Le corps électoral provincial étant un peu plus ouvert que celui du référendum. Pour l’île des Pins, la poussée est plutôt forte puisqu’aux provinciales, la liste indépendantiste avait récolté 68 % contre 82,47 % de oui dimanche. Dans ce cas, le corps électoral pour les deux scrutins est assez proche. Cette poussée pourrait donc s’expliquer par des éléments de politique locale et exprimer d’une certaine manière un rejet de la politique conduite par le maire loyaliste, Hilarion Vendégou.

Et maintenant ? Comme de nombreux observateurs l’ont souligné, ce scrutin ne règle rien puisque la question de l’autodétermination reste entière sans montrer non plus de véritable ouverture d’un camp vers l’autre. Il a, en revanche, redonné de l’espoir aux indépendantistes qui redoutaient un « non massif » et un poids bienvenu à l’aube de l’ouverture de nouvelles discussions. Leur position est claire : l’Accord de Nouméa sera appliqué tel qu’il a été prévu, avec ses trois référendums. De leur côté, les loyalistes espérait un « non massif » avec l’idée d’éviter les autres consultations et pouvoir écrire une nouvelle page de l’histoire calédonienne.