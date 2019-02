Un navire de 225 m de long, leMV Solomon Trader a heurté le 5 février le récif de l’île Rennell. En raison de conditions climatiques difficiles liées notamment au passage du cyclone Oma, les tentatives de sauvetage du navire n’ont pas pu commencer. Une brèche est apparue dans la coque, selon les autorités, et le vraquier dégage désormais du fioul. Les habitants redoutent une catastrophe écologique. Le propriétaire du bateau au pavillon hongkongais a dépêché sur place des spécialistes australiens et américains. Rennell est le plus grand atoll surélevé au monde. La partie sud-est de l’île est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.