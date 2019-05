Vendredi dernier, le minéralier New Beginning, battant pavillon panaméen et transportant 49 000 tonnes de minerai de nickel depuis la Nouvelle Calédonie vers le Japon, a fait état d’une difficulté alors qu’il naviguait au nord des îles Bélep. En cause, la liquéfaction d’une partie de son chargement en raison d’une météo défavorable, un phénomène pouvant s’avérer extrêmement dangereux. Le plan Orsec maritime de niveau 3 a été déclenché par les autorités. Le navire s’est présenté à la passe de Dumbéa, conformément aux directives de l’équipe de gestion de crise, escorté par un remorqueur de KNS. Une équipe d’évaluation composée d’un inspecteur de la Direction des affaires maritimes et d’un expert en assistance aux navires en difficulté, a inspecté les cales et confirmé l’analyse du capitaine. Les conditions ont néanmoins été jugées acceptables pour une entrée dans le lagon et une mise en sécurité du navire au mouillage en baie N’Go. Une inspection détaillée du navire est planifiée pour vérifier son état de navigabilité avant tout départ en mer et une enquête administrative sera diligentée pour identifier d’éventuels dysfonctionnements, notamment au niveau des conditions de chargement de la cargaison.