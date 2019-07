L’armée, l’aviation civile et les secours ont effectué un exercice grandeur nature, mardi, organisé par le haut-commissariat sur une situation de crash d’aéronef aux environs de Oua Tom. Le scénario évoquait la disparition d’un TB10 parti de Nouméa à destination de Bourail avec quatre personnes à bord. Un important dispositif avec un avion Gardian, un hélicoptère Puma ainsi qu’un hélicoptère Écureuil a été mobilisé. En mer, sous la coordination du MRCC, la vedette Croix du Sudde la SNSM a effectué des recherches dans les zones probables d’accident. Sur le terrain, 25 sapeurs-pompiers du SIVM de La Foa et de la DSGR, une douzaine de gendarmes, des gardes nature ont été engagés et ont finalement découvert l’épave à proximité de l’aérodrome de Oua Tom.

Le scénario avait prévu quatre blessés graves. Après la découverte de l’appareil, la direction des opérations a été confiée par le haut-commissaire au président du gouvernement pour la phase de secours. En Nouvelle-Calédonie, la recherche et le sauvetage d’aéronefs reposent sur une architecture juridique complexe vu notamment l’éclatement des compétences, ce qui met à l’épreuve l’unité de commandement et l’efficacité des dispositifs. Il s’agissait donc d’affiner les procédures de coordination interservices et de clarifier les responsabilités.