Rominson Ausu, un garçon de 13 ans, élève de quatrième, est décédé lundi matin juste avant la classe après avoir été percuté par un bus scolaire devant son établissement. Selon les premiers témoignages, il jouait au ballon avec ses camarades, la balle leur aurait échappé et il serait allé la récupérer. Le conducteur du bus âgé de 78 ans a été placé en garde à vue, puis est ressorti libre. Il n’était pas alcoolisé et sa situation était en règle. L’enquête se poursuit. Une cellule d’écoute et de soutien psychologique composée de personnels spécialisés a été mise en place au collège par le vice-rectorat et le gouvernement.

Le maire du Mont-Dore, Eddy Lecourieux, et son conseil municipal ont tenu à apporter tout leur soutien aux proches de la victime, à ses camarades et à la communauté éducative. La présidente de la province Sud, Sonia Backes, et l’ensemble des élus de la collectivité ont également présenté leurs condoléances, tout comme les membres du gouvernement dont le président Thierry Santa et Isabelle Champmoreau, en charge de l’enseignement.