Un homme de 55 ans, à la tête d’une structure d’aide aux devoirs et d’ateliers d’arts créatifs à Nouméa, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Il est soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur trois enfants âgés de 4 à 11 ans entre 2016 et 2019. Les révélations de l’enfant de 4 ans et le signalement de ses parents ont permis l’ouverture d’une enquête. L’homme aurait partiellement reconnu les faits. Samedi matin, deux véhicules du centre d’apprentissage ont été incendiés.