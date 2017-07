Les baux ruraux encadrés, il faut maintenant trouver des terres. Dans le but de promouvoir la mise en location de terres pour le développement des exploitations agricoles en activité, ou l’installation de nouveaux agriculteurs, la province Sud lance donc cette semaine une vaste enquête auprès des propriétaires fonciers de la commune de Boulouparis. « Il est important de tester le dispositif des baux ruraux et la région de Boulouparis offre un potentiel formidable. Elle a été définie comme zone prioritaire dans le cadre du plan provincial de relance de l’agriculture. Il y a de la terre disponible, les producteurs et exploitants de cette région sont dynamiques et la volonté communale forte », explique Nicolas Metzdorf, élu provincial et président de la commission du développement rural. Une position partagée par le maire de la commune, Alain Lazare : « Nous avons encorel’avantage de proposer des terres qui ne sont pas morcelées comme à Bourail. Il faut à tout prix éviter le démembrement des grandes exploitations de notre commune. Il faut éviter que les terres deviennent des propriétés de loisirs. Il faut que l’on se dirige vers l’autosuffisance alimentaire. »

Pilotée par l’Adraf, Agence de développement rural et d’aménagement foncier, et bénéficiant des données de la DDR (Direction du développement rural), cette étude, lancée le 23 juin, commence sur le terrain cette semaine. « Elle est basée sur des enquêtes auprès des propriétaires fonciers de droit commun, agriculteurs ou non qui disposent de terres libres et sur les terres coutumières appartenant aux GDPL, explique Florence Caramigeas, de l’Adraf, Nous avons évalué, d’après le cadastre, qu’il y aurait environ 17 000 hectares disponibles sur la commune soit 60 à 70 propriétaires qui disposent de terrains libres et qui pourraient être intéressés par le dispositif des baux ruraux. »

Des propriétaires qui vont recevoir dans un premier temps un questionnaire avec un dépliant et la visite d’enquêteurs pour savoir s’ils sont intéressés ou non pour louer des parcelles, dans quelle mesure, à quel prix, même si les loyers sont fixés par arrêté (voir encadré), et surtout pour connaître leur perception des baux ruraux. « Cela va permettre également d’identifier les terrains aptes à une exploitation agricole pour de l’élevage bovin, des cultures céréalières, ou autre », ajoute Philippe Severain, le directeur de la DDR.

Le foncier agricole, une priorité

Les responsables provinciaux et gouvernementaux ont été clairs en matière de politique agricole sur le foncier. Pour le président du gouvernement, Philippe Germain, les objectifs des baux ruraux sont de « permettre aux agriculteurs, notamment à nos jeunes, d’accéder à la terre sans l’acheter, le foncier devenant de plus en plus rare et de plus en plus cher, et donc de consacrer leurs moyens financiers à l’outil et non plus à la terre. Permettre en parallèle aux propriétaires qui ne peuvent plus exercer, de louer et non plus de vendre leurs terres, et de conserver ainsi leur patrimoine foncier. »

Mais cela va bien au-delà : une fois les baux ruraux portés à la connaissance des propriétaires et que les autorités auront incité ces derniers à la mise en valeur de leurs terres, ce dispositif pourrait changer la politique agricole et l’économie du pays en la dirigeant vers l’autosuffisance alimentaire. D’où l’importance de l’étude de l’Adraf, car on sait aujourd’hui qu’il y a de la demande de la part des jeunes agriculteurs, qu’il y a des terrains en friche, que de nombreux propriétaires veulent passer la main, que leurs descendants ne veulent pas forcément faire de l’élevage ou des cultures et enfin, qu’il y a enfin un cadre légal avec les baux ruraux.