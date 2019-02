C’est la reprise pour la Calédonienne et quelle reprise ! Angélique Plaire (au centre) a décroché une superbe troisième place à l’Ultra Trail de Tarawera, en Nouvelle-Zélande, sur la course des 102 km.

Contrat rempli pour Angélique Plaire qui a décroché une très belle troisième place dans cet Ultra Trail, deuxième manche de l’Ultra World Tour, elle qui visait le top 5. Elle a parcouru les 102 km de course en 10 h 39 min et 47 secondes derrière l’Américaine Courtney Dauwalter qui termine en 9 h 28 et l’Australienne qui réalise un temps de 9 h 48. La Calédonienne n’a jamais pu remonter les deux premières, mais a su se défaire in extremis de la Néo-Zélandaise Fiona Hayvice, victorieuse de l’épreuve en 2016 et qui nit à seulement deux minutes derrière. Elle termine également à la 21e place au scratch. Angélique Plaire va maintenant poursuivre sa préparation pour sa prochaine épreuve : l’Ultra Trail de Katoomba, en Australie, mi-mai.