C’est la bonne nouvelle de la semaine. Le gouvernement de Thierry Santa a décidé, à la demande de Socalait, de retirer les mesures « Stop » concernant l’importation de certains produits laitiers. L’industriel a souhaité remplacer ses protections de marché par un « contrat de performance ». De quoi répondre à la fois à l’intérêt des consommateurs et au développement de l’industrie locale. Un choix responsable que les Calédoniens ont applaudi des deux mains. Nous allons enfin pouvoir retrouver des étals fournis et choisir nos yaourts et fromages blancs. C’est un symbole, certes, mais important, qui peut être annonciateur de plus de liberté en matière de consommation… en attendant plus de justesse au niveau des prix.

Au registre des moins bonnes nouvelles, cette semaine de vacances scolaires a été marquée par de nombreux faits divers, des meurtres, un accident mortel et encore et toujours des dégradations d’écoles. On attendrait presque avec impatience la reprise des classes !

Enfin, un mot sur l’échouage des dauphins bleu et blanc en baie de Prony, une espèce observée pour la première fois localement. Les analyses se poursuivent et contrediraient a priori une pollution chimique. Espérons que nous obtiendrons des réponses.