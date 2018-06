Pendant un mois, la Russie accueille la Coupe du monde. 32 équipes se sont qualifiées et 64 matchs sont programmés. 64 % des Français vont les suivre avec l’espoir de voir les Bleus de Didier Deschamps décrocher une deuxième étoile, 20 ans après le sacre de 98, qui reste gravé dans nos mémoires, pour ceux qui étaient là bien sûr. Les autres en ont entendu parler !

Le dernier carré

Même si elle n’a toujours pas été convaincante, la France a terminé sa campagne de qualification en tête du groupe A, devant la Suède, avec sept victoires, deux nuls et une défaite. Pour leur 6e participation au Mondial, les Bleus sont dans la liste des favoris, du moins beaucoup les voient dans le dernier carré de la compétition. Vice-championne d’Europe, la France a toutes ses chances et fait partie des sérieux outsiders au regard de son potentiel, notamment sur le plan offensif. Mais elle devra tout d’abord s’extirper d’un groupe qui lui est favorable avec l’Australie, le Pérou et le Danemark, avant de connaître un parcours plus relevé où il y aura sûrement, sauf surprise, des pays comme l’Argentine, le Portugal, le Brésil et l’Allemagne. L’objectif des Tricolores est, et ils n’ont cessé de le répéter, d’atteindre le dernier carré.