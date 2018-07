En janvier, les enquêteurs de l’UFC-Que choisir Nouvelle-Calédonie ont visité les magasins de la grande distribution classique pour y relever des prix, dans le cadre de l’enquête nationale menée par l’Union des consommateurs. Ils ont fait des comparaisons sur des produits de marques nationales et de MDD (marques de distributeurs) se répartissant dans les différents rayons suivants : épicerie, laitages, viandes / poissons, boissons, hygiène / beauté. Et ils ont observé que le panier en Nouvelle-Calédonie est… 124 % plus cher que le panier en Métropole, soit un coût multiplié par 2,24. « Après un creusement entre 2010 et 2014, une stabilisation en 2015, un creusement en 2016, l’écart avec le panier moyen en Métropole revient au niveau observé en 2014 et 2015 », note l’UFC.