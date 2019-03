P lus de 1 500 surfeurs se sont réunis dans l’eau à Torquay, dans l’État australien de Victoria, pour protester contre le projet de forage du géant pétrolier norvégien Equinor dans la grande baie australienne, The Great Australian Bight. La compagnie assure que les risques de déversement sont réduits et pense pouvoir créer jusqu’à 1 500 emplois sur ce projet. Mais les défenseurs de l’environnement craignent pour leur part des retombées minimes pour les populations et estiment que 9 000 emplois reposant sur l’environnement pourraient être menacés. L’immense baie du sud de l’Australie accueille une biodiversité unique au monde. Les Verts souhaitent obtenir une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

©Wsl