Le sable disparaît-il ? Le niveau de la mer monte-t- il ? Pourquoi n’y a-t-il plus d’eau potable ? La terre est-elle plus sèche qu’avant ? Les cyclones plus intenses ? Y a t-il autant de poissons dans la mer ? Faudra-t-il déménager ? Et où aller ? Observations, ressentis et questionnements surviennent au fil des conversations… démontrant tout le sérieux des effets du changement climatique chez les populations interrogées.

Patrimoine

L’idée initiale du projet ePoP était de « donner une voix à ceux qui ne sont pas souvent interrogés et qui pourtant sont les premières victimes du changement climatique : les populations insulaires du Pacifique raconte Max Bale directeur de RFI Planète Radio (France Médias Monde) et « de montrer surtout que le changement climatique n’est pas un problème qui se posera demain mais bien un problème actuel ! »

Assez naturellement, il a été décidé de donner les clefs de ces reportages à des jeunes, ces héritiers du futur, de leur donner l’opportunité de s’engager concrètement par ces vidéos, réalisées par des moyens qu’ils utilisent au quotidien : des smartphones. Et également qu’ils rencontreraient et interrogeraient leurs aînés, « les mieux placés pour raconter les évolutions survenues avec le temps dans leurs environnements respectifs ». Cette démarche, humaine et intergénérationnelle, est destinée plus globalement à interroger la communauté scientifique, celle des savants, les médias et, par ce bais, les décideurs de notre monde, encore trop souvent éloignés des réalités. Et il s’agit aussi de nourrir les archives du patrimoine immatériel de l’humanité pour cette région du monde jugée prioritaire… mais dont bien peu de personnes se soucient concrètement.