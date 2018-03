Pédaler pour recharger. C’est une petite innovation que propose la CCI aux voyageurs empruntant l’aéroport de la Tontouta pour recharger leurs téléphones portables. Le gestionnaire de la plate-forme a désormais une autre ambition en matière environnementale, malgré des débuts un peu difficiles. Lors du chantier de transformation, la gestion de certains déchets par des prestataires indélicats consistait tout simplement à les jeter à la rivière. Le projet de la CCI est aujourd’hui de donner une image d’excellence à Tontouta qui est la première et la dernière chose que l’on voit de la Nouvelle-Calédonie.

Pour Cédric Catteau, le président de la commission aéroport de la CCI, il s’agit d’un sujet important qui se décline en plusieurs projets.

Le premier PDIE du territoire

Le premier d’entre eux, lancé il y a près d’un an, est celui de l’éco-mobilité. Une étude a été engagée en juillet 2017 afin de mieux connaître les habitudes de déplacement du personnel des 12 structures travaillant sur la plate-forme. Au total, ce sont près de 1 000 personnes qui s’y rendent chaque jour en voiture individuelle pour la plupart. Un quart vit à Tontouta et le reste dans le Grand Nouméa. La question des transports est donc cruciale à plusieurs titres. Du point de vue de la sécurité, de l’écologie ainsi que de l’économie. Le futur plan de déplacement interentreprises, qui sera le premier du genre à cette échelle, est en cours de définition. Des ateliers réunissent les acteurs et les salariés afin de définir les actions à mettre en œuvre. Le plan sera finalisé d’ici fin juillet pour un début de mise en œuvre en août.