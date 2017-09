Un événement cette semaine au Conservatoire de musique et de danse qui devrait faire bouger les lignes. Sous la direction de Tommy Mana, la chorale Vocal, l’ensemble instrumental du Conservatoire et la compagnie de danse hip- hop RéSurreCtion Crew (RSC) se sont associés pour une improbable réunion.

Chorégraphe de « crew » et chef de chœur ont mis en scène un dialogue du corps et de la voix, pour un échange entre deux aires : le Sud et Nord de Nouméa, et deux ères : le baroque, musique occidentale de tradition écrite, et l’art urbain (danse hip-hop, DJ).

Danse, musique et chant polyphonique racontent l’histoire de leurs arts : « Ils se regardent et se relient » nous dit Jean-Pierre Cabée directeur du Conservatoire qui ajoute que l’on touche aussi « au vivre ensemble, à la citoyenneté ». En passant d’une rive à l’autre, les groupes vont en effet faire vivre le dialogue, la fraternité et la cohésion. La rencontre des mondes va génèrer une harmonie entre deux rives séparées au milieu par l’eau, « voix de la vie, du mouvement » qui est également un « support des relations dans les archipels du Pacifique Sud (…) des liens sacrés partagés par les océaniens ». Ça promet de grandes choses…

Jeudi 5 octobre et vendredi 6 octobre (complet vendredi) au Conservatoire de musique et de danse. Vendredi 27 et le samedi 28 octobre au Café Mouv. Vendredi 17 novembre au Dock Socioculturel de Païta.