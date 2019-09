DNC : Vous ne vous êtes pas attardé dans cette déclaration sur l’avenir institutionnel, alors que nous entrons dans la dernière mandature de l’Accord de Nouméa. Pourquoi ce choix ? Thierry Santa : Je considère que ce n’est pas au gouvernement collégial et pluraliste de la Nouvelle-Calédonie de se positionner sur l’avenir institutionnel. C’est aux partis politiques de se positionner sur ce sujet éminemment politique. Dès le 11 juin dernier, nous, les 18 élus de l’Avenir en confiance, avons demandé la tenue du deuxième référendum dès que possible. Plus tôt le processus se terminera, plus tôt les partenaires politiques se retrouveront pour définir le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. D’ici là, la question institutionnelle ne doit pas peser sur l’action du gouvernement qui est là pour travailler à améliorer le quotidien de tous les Calédoniens, quel que soit leur choix institutionnel. À titre personnel, je souhaite que la Nouvelle- Calédonie reste au sein de la République française et continue de bénéficier de son accompagnement et de sa protection. Mais je respecte la conviction de mes collègues indépendantistes. Vous avez appelé les Calédoniens à renoncer à leurs « vieux démons » pour avancer. Pouvez-vous développer cette idée ? La Nouvelle-Calédonie est confrontée à des défis qui ne laissent pas de place aux querelles politiciennes. Les Calédoniens attendent et méritent que l’ensemble des forces politiques se préoccupe d’améliorer leur quotidien. Attiser les tensions et les clivages entre les Calédoniens par opportunisme électoral serait irresponsable.

Pourquoi avoir choisi de placer « l’avenir de la jeunesse » en grande cause territoriale ? Ce gouvernement travaillera pour tous les Calédoniens, quels que soient leur communauté, leur statut civil, leur genre, leur condition socioprofessionnelle et leur âge. Placer l’avenir de la jeunesse comme grande cause territoriale, c’est inscrire l’action du gouvernement dans la perspective de l’héritage que nous lèguerons à notre jeunesse. Sans oublier nos aînés, car c’est une société solidaire que nous devons leur léguer. L’avenir de la jeunesse calédonienne est une cause qui transcende les clivages, une colonne vertébrale qui rassemble au-delà des polémiques partisanes. Je note d’ailleurs qu’aucune critique de fond n’a été formulée à l’encontre des ambitions affichées dans la déclaration de politique générale de ce 16e gouvernement. Que proposez-vous, maintenant, pour la jeunesse qui est à la dérive, parfois délinquante, et qui inquiète les Calédoniens ? Selon vous, les solutions doivent-elles être plus sociales ou plus répressives ? Les deux. L’État a son rôle à jouer pour ne pas laisser s’installer un sentiment d’impunité. Mais la Nouvelle-Calédonie doit mettre à disposition du pouvoir judiciaire un panel de réponses adaptées à notre jeunesse délinquante. En ce sens, le gouvernement associera tous les acteurs de l’éducation et du maintien de l’ordre – parents, autorités coutumières, monde éducatif, autorités administratives et judiciaires – pour définir ces mesures éducatives et ces alternatives citoyennes à proposer aux mineurs délinquants, comme à leurs parents, dès les premiers actes d’incivilité. D’ailleurs, nous travaillons aussi à l’intégration du monde coutumier aux côtés des autorités judiciaires de la République, en s’inspirant des « Rangatahi Courts » néo-zélandaises. Pour compléter ces réponses, la Nouvelle-Calédonie se dotera notamment d’un centre d’insertion par le travail. La Nouvelle-Calédonie prendra aussi toute sa part dans la lutte contre les violences intrafamiliales qui font souvent le lit de la délinquance juvénile.