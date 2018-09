La société calédonienne présente de profondes inégalités. De nombreux travaux de recherche montrent qu’elles sont au cœur des problématiques de délinquance. Ce lien étroit est notamment considéré comme un fait acquis par le ministère de la Justice. Cette question centrale, pour l’équilibre de la société, est pourtant ignorée des responsables politiques sur le plan statistique. Comme le souligne les auteurs de La Nouvelle-Calédonie face à son destin, un ouvrage paru en 2016, « on est en présence d’un institut statistique affaibli par les arbitrages budgétaires existants. En effet et paradoxalement, l’Isee – instrument privilégié pour nourrir les débats et le processus de décisions locales – ne semble pas avoir été véritablement investi par la Nouvelle-Calédonie et ses instances de gouvernance. Il apparaît institutionnellement marginalisé ».

Une politique aggravant les inégalités ? Autrement dit, la production statistique est très nettement insuffisante, notamment au regard des enjeux sociaux et rend, d’une certaine manière, aveugles les décisions politiques. En la matière, la question des inégalités est particulièrement peu abordée. Les seuls chiffres disponibles remontent à 1991 et 2008 et, mauvaise nouvelle, ils présentent un creusement de ces inégalités. L’indice de mesure Gini est ainsi passé de 0,42 à 0,43 entre les deux dates. À titre de comparaison, il était de 0,29 en Métropole la même année et de 0,35 en Australie. Il se pourrait donc bien que les inégalités se soient ensuite creusées sur les dix dernières années, d’autant que le pouvoir d’achat, dont on peut difficilement mesurer l’évolution, s’est probablement dégradé, même si la revalorisation des salaires minimums a certainement contribué à l’améliorer de manière ponctuelle. En parallèle, les critères d’attribution des bourses n’ont pas été revalorisés depuis plusieurs années conduisant à la diminution du nombre de bénéficiaires. Un constat qui est également fait du côté des prises en charge de la Cafat, qui a serré la vis.

La lutte contre les inégalités étaient au cœur de l’agenda partagé signé par la quasi- majorité des forces politiques et économiques du territoire. Mais force est de constater qu’un grand nombre de chantiers n’ont pas été entrepris ou alors de manière très symbolique et qu’en matière d’équilibre, le gouvernement a mis en œuvre des mesures tout à fait contradictoires. C’est notamment le cas de la réforme de l’IRVM, qui devait aboutir à un alourdissement de la fiscalité sur les dividendes et les intérêts, mais a, en réalité, permis de réduire l’assiette et donc le rendement de cet impôt de plus de moitié. De fait, la réforme inégalitaire de l’imposition directe consistant à l’instauration de la TGC, TVA locale, n’a pas été équilibrée par un renforcement de la fiscalité directe. Les réformes en matière d’impôt ont été presque systématiquement accompagnées d’exonérations fiscales au point que les dispositifs sont relativement peu lisibles aujourd’hui. Depuis 2016, on assiste également à des baisses assez notables des rendements des impôts sur les personnes physiques et sur les sociétés (IS 30).