À la suite du vote, le 22 août dernier, par les élus du Congrès de la délibération fixant les taux définitifs de la taxe générale sur la consommation (TGC), le gouvernement a arrêté les niveaux de taxes et la liste des produits et services qui y seront assujettis. Globalement, l’architecture de départ est conservée avec cinq taux à compter du 1er octobre : 0 %, 3 %, 6 %, 11 % et 22 %.

Sur l’alimentaire, une série de produits de première nécessité sera exonérée, des produits importés seront soumis à un taux réduit (poisson, miel…), comme les produits fabriqués localement. Les boissons alcooliques, contenant du sucre ou des édulcorants, les biscuits, confiseries et autres glaces seront au taux majoré, soit 22 %.

Au niveau des biens non alimentaires, les verres correcteurs, les couches, le gaz, l’électricité, le carburant, les panneaux photovoltaïques, les produits fabriqués localement seront à un taux réduit (3 %). En revanche, les véhicules, bateaux et leurs pièces détachées, les aliments pour animaux domestiques, les appareils électroménagers, les ordinateurs, les produits de maison, les jeux, les constructions préfabriquées, les bijoux, montures de lunettes, tabacs et armes seront taxés à 22 %.

La plupart des services sont entre 0 % (santé, éducation, location), 3 % (services publics locaux, culture, loisirs, hôtellerie, abonnements télé, transport de personnes…) et 6 %. Dans ce secteur, seules les locations de voiture longue durée seront taxées à 22 %.