Samedi, une trentaine de membres d’une famille résidant à la tribu de Tiéti, à Poindimié, ont investi le terrain d’un homme domicilié à une centaine de mètres de chez eux. Plusieurs hommes et des femmes ont violemment agressé l’homme âgé de 75 ans, sa femme, deux de ses filles, ainsi que son neveu. La violence était telle, que deux des victimes ont perdu connaissance, selon la déclaration du procureur de la République, Alexis Bouroz. Dans le même temps, plusieurs agresseurs ont dégradé deux habitations et des véhicules. Deux coups de feu ont été entendus à proximité et un homme de 39 ans a été découvert grièvement blessé à la cuisse, une balle ayant sectionné l’artère fémorale. En quittant les lieux, les agresseurs ont dérobé le moteur d’un bateau et abattu un cochon à coups de sabre. Une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de tentatives de meurtre (30 ans encourus) et de dégradations et violences en réunion, avec armes et préméditation (7 ans encourus). Sur ce deuxième chef d’accusation, quatre individus, âgés de 31 à 55 ans, ont été interpellés. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, le dernier, sous contrôle judiciaire.