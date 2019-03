Après Magenta-Aérodrome, quartier pilote, le dispositif « participation citoyenne » est étendu sur les trois secteurs nord de Rivière-Salée. Fondé sur la solidarité du voisinage, le dispositif permet à la population de devenir acteur de sa sécurité en partenariat avec la police municipale et nationale. Neuf référents sûreté, formés par la police, jouent un rôle de vigie et alertent les autorités en cas de comportements suspects ou de troubles à l’ordre public. À Magenta-Aérodrome, les cambriolages ont notamment baissé de 31 % en 2018 et les habitants ont noté une certaine amélioration du lien social.