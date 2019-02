Les ministres de la Défense français et australien ont signé lundi un contrat de 31,3 milliards d’euros pour la construction des douze sous-marins militaires destinés à l’armée australienne. Longs de 97 mètres et pesant plus de 4 000 tonnes chacun, les futurs sous-marins d’attaque de nouvelle génération seront de la classe Barracuda de la Marine nationale française. Le premier doit être livré en 2030 et le dernier en 2040. Le groupe français Naval (ex-DCNS) sera chargé de la conception et supervisera la construction des sous-marins qui seront assemblés près d’Adélaïde. 2 800 emplois seront créés en Australie, 500 en France. Le système d’armement sera américain et pèse pour 30 % du contrat soit environ 9 milliards d’euros. Les sous-marins doivent permettre à l’Australie de renforcer sa souveraineté maritime et faire face aux ambitions de la Chine dans les eaux de l’Asie du Sud-Est.