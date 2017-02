Quelques extraits

Sur son engagement – « Mon combat, c’est la Calédonie française ; la Nouvelle-Calédonie dans la France : c’est le fondement de mon engagement politique. On touche là à ce qui me fait vibrer. Ce pour quoi je me battrai jusqu’au bout de mes forces. »

Sur la sécurité. – « Il faut inverser la spirale dans laquelle nous sommes lancés. Casser ce cercle vicieux de la délinquance et de l’insécurité dans lequel nous sommes entrés tant par laxisme que par refus de voir la réalité en face et par tabou enfin pour épargner une communauté dont une partie de la jeunesse est en perdition… »

Sur l’esprit pionnier… – « La Nouvelle-Calédonie a toujours été une terre d’entrepreneurs, où l’esprit d’aventure (…) a prédominé. Dans ce pays neuf, sur cette terre de nickel, beaucoup de gens sont venus investir et travailler. Tout restait à faire, à inventer, et avec de l’ingéniosité et de la bonne volonté, tout était alors possible. »

… et la politique économique. – « Une autre approche économique est non seulement possible, mais nécessaire : favoriser l’initiative et l’entreprise, appuyer l’activité en recentrant toutes les politiques publiques sur le plein emploi et l’amélioration du pouvoir d’achat des Calédoniens. Au-delà des incantations gouvernementales, c’est la seule et vraie façon de lutter contre la cherté de la vie, qui touche de plus en plus durement les ménages et les classes moyennes en particulier. »

La grenouille dans la marmite… et le serpent Kaa

L’idée de l’indépendance est fermement combattue par Sonia Backes qui utilise cette image d’une « grenouille dans la marmite d’eau sur le feu ». « Au début, l’eau est tiède, le bain est agréable, et elle est sereine. Puis l’eau se réchauffe progressivement (…) et la grenouille se délasse comme dans un spa pool. L’eau frémit et la grenouille s’engourdit (…) elle est cuite sans avoir jamais cherché à fuir son bain mortel ». Puis Sonia Backes d’évoquer « la technique du cliquet : pour chaque avancée, un cran de plus acquis est… acquis. Jamais on ne revient en arrière ».

Mais l’indépendance molle qu’elle attribue aux « socialistes » est encore plus sournoise, selon elle, à l’instar d’un « serpent Kaa » du Livre de la Jungle qui hypnotise « ses victimes en leur susurrant de ne pas avoir de crainte. » « Il s’agit, écrit-elle, d’une accumulation d’actes, apparemment anodins, pris par les politiques (…) soit pour séduire des voix indépendantistes lors des suffrages ou dans les institutions, soit par pure démagogie ou pour chercher à laisser une trace dans la petite histoire. Ces actes (…) mis bout à bout, détricotent les fondements républicains de notre société. »

M.Sp.