Le secrétaire général du gouvernement outrepasserait-il une nouvelle fois ses prérogatives administratives ? Alain Marc signe, en effet, avec complaisance, un communiqué, qui devrait porter la signature du président Germain. Puisqu’il « recadre » politiquement un membre du gouvernement dans l’exercice de son mandat : Gilbert Tyuienon, en l’occurrence, sur sa façon de gérer le réseau des cars en brousse.



Dans le collimateur. – Voilà quelques semaines déjà, le grand parti gomésien servi par ses blogs a dés cherche Gilbert Tyuienon sur sa gestion du Syndicat mixte de transport interurbain (SMTI), les cars du réseau Raï, pour faire simple. De rumeurs en suspicions d’irrégularités nancières, puis de suspicions en soupçons de maquillage des comptes, la toile Calédonie ensemble tente de décrédibiliser le membre UC du gouvernement, devenu encombrant. Et bien des médias courent derrière de présumées malversations budgétaires.

Que dit la CTC ? – La Chambre territoriale des comptes s’est penchée sur le sujet et n’y a décelé que les stigmates d’une structure trop récente pour ne pas commettre des erreurs de gestion, propres à tous les débutants. Rien de plus. Alors pourquoi s’acharner sur la présidence du SMTI et la gestion du réseau Raï ? Parce que les sommes brassées feraient un marché juteux pour les copains ? Ce serait mesquin de le penser, bien sûr. Pourtant, certaines sphères bruissent déjà d’un décevant : « Les indépendantistes ont déjà Aircal, à nous le SMTI ! ». Le patron de la compagnie domestique, Samuel Hnepeune, à qui l’on ne peut reprocher que son extrême professionnalisme, appréciera certainement !

Alain Marc ou la volonté de plaire. – Reste que pour relancer l’affaire des malversations au SMTI (dont la mayonnaise n’avait que mollement pris jusque-là), Calédonie ensemble a demandé à son président du gouvernement de pondre un nouveau communiqué. Visiblement gêné aux entournures par sa mauvaise foi, Philippe Germain a demandé au secrétaire général du gouvernement de signer ce document rédigé par un sbire. Ni une, ni deux, haute stature, triste figure du fonctionnaire balzacien, Alain Marc s’est exécuté… Même s’il est hors sol de ses prérogatives de secrétaire général d’un gouvernement collégial, jusqu’à nouvelle loi organique.

Un administratif recadre un élu ! – Que peut-on lire dans ce rectificatif ? Que tous les prestataires et sous-traitants du réseau Raï seront bien payés en temps en heure, malgré la mise entre parenthèses du gouvernement : ce qui est faux, puisqu’aucun chef d’administration ne prendra la liberté de mandater un versement, avant que le gouvernement ne soit reformé. Chacun le sait, le secrétaire général du gouvernement devrait le savoir aussi : c’est lui qui, pour le coup, ne validera pas les factures !

Et encore ? – Qu’un « audit indépendant » a pointé un certain nombre « d’irrégularités de gestion » et de « mauvaises pratiques », qui auraient motivé un « signalement » du haut-commissaire auprès du procureur de la République. Dommage, mais la Chambre territoriale des comptes ne donne pas tout à fait la même version !

Réaction du « recadré ». – Gilbert Tyuienon, en charge des transports maritimes et terrestres au gouvernement, n’y va pas avec le dos de la cuiller. « Sur la méthode, il y a là une faute professionnelle manifeste, affirme-t-il, et à double titre. En effet, selon les termes de l’article 132 de la loi organique, le secrétaire général du gouvernement est un fonctionnaire nommé et mis à la disposition des membres du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Il n’a donc pas à prendre d’initiatives sans que les membres du gouvernement ne lui en donnent l’autorisation, et encore moins lorsque ces initiatives mettent directement ou indirectement en cause un membre du gouvernement ». Pan, sur la forme.

Gilbert Tyuienon outré. – Le membre UC du gouvernement ajoute : « Tout secrétaire général du gouvernement qu’il soit, M. Marc n’a pas à exercer un quelconque pouvoir sur un établissement comme le SMTI, un organisme public qui possède son propre conseil d’administration, qui n’a de comptes à rendre qu’au titulaire du contrôle de légalité, le haut-commissariat. »

« Abus de fonction ». – On croit la réplique de Gilbert Tyuienon idéalement ponctuée. Mais l’élu indépendantiste, qui croit à l’esprit collégial de l’exécutif comme d’autres aux versets de la Bible, conclut avec un mépris non dissimulé : « Je tiens à affirmer une fois pour toutes que l’audit que j’ai demandé ne révèle aucun détournement, de quelque nature que ce soit et ne fait aucunement allusion à une mauvaise gestion du SMTI, écrit-il. Je regrette vivement que M. Marc se soit laissé aller à un véritable abus de sa fonction, en ignorant tout du sujet du SMTI et de ce fait à véhiculer autant d’informations inexactes. Mais il est vrai qu’il a avoué avoir signé un document qui lui a été imposé… Néanmoins, je lui demanderai prochainement des comptes ». Ite : cette fois la messe est dite.

Lente mais sans appel. – Déjà indignés par les propos de Philippe Gomès les ravalant au rang de Mickey de la politique, les indépendantistes trouvent cette charge « forte de café. Il ne manquait plus que ça ! », dit-on dans les rangs de l’UC. Le plus vieux parti calédonien est connu pour avoir la réplique lente, mais sans appel. « Je lui demanderai prochainement des comptes ! » : la phrase doit encore résonner aux oreilles de notre fonctionnaire balzacien.

