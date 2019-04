C’est ainsi que la liste loyaliste a intitulé son communiqué après l’adoption, mardi, par le gouvernement de l’autorisation d’exportation du minerai de la SLN en ajoutant : « Que de temps perdu ! Il aura fallu près de quatre ans, un conflit des rouleurs qui a paralysé la capitale en 2015, de très nombreuses interventions de notre part, une SLN en quasi- faillite pour qu’enfin Philippe Germain et Philippe Gomès se rendent compte que leur doctrine nickel est dévastatrice pour notre société historique. » Après avoir affirmé que « l’exportation de minerai brut est la marque des pays sous- développés », que « les demandes d’autorisation d’exportation de minerai brut (…) déposées par les exploitants miniers, parmi lesquels la SLN, sont anachroniques » (cf communiqué de CE du 30 juillet 2015), « Philippe Germain et Philippe Gomès ont été rappelés à la réalité économique », conclut la liste, qui se dit satisfaite de cette victoire et d’avoir « réussi à faire céder Calédonie ensemble, les forçant à effectuer un rétropédalage sur la doctrine nickel portée ces dernières années par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

Cette première victoire ne doit pas obérer le fait que la SLN n’est pas encore sauvée, insiste L’avenir en confiance, il faut qu’elle diminue notamment ses coûts d’énergie électrique. « Nous souhaitons que soit mise en place une tarification adossée au cours du nickel au LME », ce qui permettrait à la société d’avoir une « tarification basse quand elle a des pertes et une tari cation élevée quand elle fait des bénéfices ». C.S