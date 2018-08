L’État a engagé une médiation entre les jeunes contestataires de Kouaoua et les coutumiers. Les premiers dénoncent le risque environnemental de l’exploitation de deux nouveaux gisements dans la région et le manque de concertation. La SLN ne pouvant plus assurer la sécurité des personnes et des biens a fermé son site et suspendu ses activités. Des employés ont été redéployés et un plan de chômage partiel a été validé par le comité d’établissement. Les prestataires sont dans l’attente.