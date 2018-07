Deux adolescents impliqués dans la mort d’Aurélie Marcias, le 8 mars 2017, ont été condamnés mercredi à six et sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Nouméa pour tentative de vol avec violence ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Deux autres jeunes impliqués seront jugés ultérieurement. L’infirmière de 34 ans avait trouvé la mort sur sa moto à Saint-Louis.