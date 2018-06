Après une enquête difficile confiée par le juge d’instruction à la section de recherches de la gendarmerie, les forces de l’ordre ont interpellé, mardi, matin, six personnes suspectées d’être impliquées dans la séquestration et la torture il y a près d’un mois d’un Calédonien de 45 ans à l’arrière de son véhicule dans le Grand Nouméa.

Ces personnes, âgées de 26 à 35 ans, pour la plupart défavorablement connues des services, ont été placées en garde à vue à Nouméa et mises en examen mercredi soir des chefs de viol en réunion et complicité de viol en réunion, séquestration, vols avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et menaces de mort sous condition.

Cinq ont été placées en détention provisoire au Camp Est, une placée sous contrôle judiciaire. Les mis en cause encourent une peine de 20 années de réclusion criminelle.