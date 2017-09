Il y a le factuel, l’élection est acquise au premier tour à la fois en raison des 55 bulletins blancs et nuls et de fait que 30 électeurs ne se sont pas déplacés pour ce scrutin où le vote est pourtant obligatoire. Mais ce ne sont là que des détails.

Ce qui est moins dérisoire, en revanche, c’est que dans cette élection très particulière, autorisant le panachage, certains n’ont pas hésité à rayer le nom de l’un des deux candidats de la plateforme, preuve que des réticences fondées existent bel et bien au sein de cette machine à distribuer des postes et des responsabilités.

Certes, la démarche n’est encore que marginale, mais les candidats Frogier et Poadja ont bénéficié de l’effet d’entraînement issu des législatives et d’un investissement lourd de Calédonie ensemble et de ses ténors pour garantir ce résultat qui restreint encore un peu plus l’influence du Rassemblement sur l’échiquier politique.

Il n’en reste pas moins vrai que la centaine de voix recueillies par Isabelle Lafleur, à qui les arithméticiens prévisionnistes n’en donnaient qu’une cinquantaine, est significative. C’est bien la preuve qu’il existe un espace pour une autre voix et d’autres convictions dans ce que d’aucuns appellent la famille non indépendantiste, y compris chez les grands électeurs pourtant facilement identifiables. C’est manifestement à ce plus d’espace, à ce plus de liberté, à ce refus de se voir confisquer le débat qu’aspirent des milliers de Calédoniens.

Ce scrutin ne manque pas non plus d’enseignements du côté des indépendantistes. Seul l’Uni-Palika a présenté des candidats qui, avec 120 voix chacun, sont allés chercher quelques suffrages au-delà de leur propre affidés. L’Union calédonienne est restée, pour sa part, sur le même positionnement que lors des législatives, c’est-à-dire de ne pas s’engager dans une élection à caractère national et cette position n’a pas été sans conséquence sur le résultat final, même si une attitude plus volontariste n’allait pas inverser le cours des choses.