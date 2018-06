Un séisme de magnitude 6,1 s’est produit lundi matin, dans la région d’Osaka, à 13 km de profondeur. Le tremblement de terre a fait au moins cinq morts et 370 blessées. Certains bâtiments ont été endommagés, les transports ont dû être arrêtés et de nombreux foyers sont sans eau ni gaz. Mais il n’y a pas eu de dégâts majeurs et rien d’anormal dans les centrales ou usines de la région. Plusieurs répliques sont survenues et font néanmoins courir le risque d’effondrement et de glissement de terrain avec les fortes pluies.