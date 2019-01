Le Premier ministre a présenté ce lundi les chiffres annuels de l’accidentologie : il y a eu 3 259 morts sur les routes de Métropole en 2018, le chiffre le plus bas jamais enregistré et 189 tués de moins qu’en 2017.

Depuis 1970, une soixantaine de mesures ont été prises et le nombre de morts sur les routes a été divisé par presque six ! Parmi les plus marquantes, on notera le port obligatoire de la ceinture et du casque, les 50 km/h maximum dans les communes, la réduction du taux d’alcoolémie autorisé dans le sang notamment pour les jeunes ou encore les radars, avec également l’amélioration de la sécurité des véhicules, un aménagement des routes, des campagnes de publicité, de la prévention en milieu scolaire …

Et même si elle fait débat, la récente réduction de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes aurait, à elle seule, permis « d’épargner » 116 vies depuis le 1er juillet, selon le Premier ministre. « Il n’y aura jamais eu aussi peu de morts sur les routes françaises », s’est réjoui Édouard Philippe.

Pendant ce temps-là en Calédonie, on essaye de suivre les évolutions, mais les chiffres ne font qu’augmenter et on se gratte la tête pour savoir quoi faire pour que ça fonctionne, pour parvenir à changer les mentalités, pour que les gens attachent leur ceinture, pour qu’ils ne conduisent pas ivres et n’importe comment…

Il faut, à notre sens que la répression s’intensifie jusqu’à ce que tout le monde s’en méfie. Il faut se donner les moyens d’appliquer les lois. Il faut aussi régler le problème du prix du permis de conduire. Contrairement à ce qui a pu être dit la semaine dernière, c’est bien le prix élevé du permis qui fait que les gens ne le passent pas ou qu’ils s’en vont le chercher ailleurs…