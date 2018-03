Plus de cinq heures de débats et de suspensions de séance ont été nécessaires pour l’examen du plan territorial de sécurité, concocté par le gouvernement Germain. Un plan dont « la principale ambition » était, selon Philippe Michel (Calédonie ensemble), « de coordonner les actions déjà en cours et de fédérer les acteurs sur le terrain ».

À l’arrivée : un catalogue de 90 pages détaillant 138 mesures et balayant le champ extrêmement vaste de l’action sociale et de la prévention de la délinquance. Très peu celui de la sécurité des biens et des personnes. Et d’emblée, on constate le « hors-sujet » du gouvernement ! « Tout au plus, c’est un canevas », commente Charles Washétine. Qui votera néanmoins le « canevas »…

De la propagande à un milliard

De leur côté, Les Républicains calédoniens soulignent d’entrée de jeu, les hiatus entre les ambitions du plan et sa réalité. « C’est un plan de prévention à trop long terme, sans véritable ambition opérationnelle immédiate, avec zéro mesure pour les commerçants et zéro mesure pour lutter contre les cambriolages ou les vols de voitures», dit Philippe Blaise.

L’aspect purement « plan de communication » n’échappe pas aux yeux des élus : « Voilà un outil de propagande, de la poudre aux yeux avec près de 40 mesures qui ne seront que des actions de communication », soulignent Les Républicains calédoniens. « Ainsi, créer des observatoires qui existent déjà, puis envisager de les réformer au point suivant, lancer un festival de courts métrages ou multiplier les sites internet contribuerait, selon vous, à faire reculer la délinquance. Comme soutenir l’artisanat local : à moins de considérer qu’en chaque artiste de ce territoire sommeille un délinquant potentiel, on ne comprend vraiment pas la logique du gouvernement face à ce sujet grave », assènent-ils.