« Les échanges entre tous les acteurs – préfets, parlementaires, magistrats, élus locaux, fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie et représentants des associations – ont permis de dresser le bilan des actions entreprises dans le cadre du plan sécurité Outre-mer lancé en juin 2016 et de partager les bonnes pratiques », précise le communiqué de Matignon. Devant une délégation calédonienne, forte des présidents du gouvernement, du Congrès, des provinces Sud et Îles, des maires de Nouméa et du Mont-Dore, le Premier ministre a indiqué « suivre avec beaucoup de vigilance l’évolution de la délinquance en Nouvelle-Calédonie et pas seulement à Saint-Louis ou Saint-Laurent », largement supérieure à celle constatée en métropole. Rappelant l’engagement, pris en novembre dernier, en marge du Comité des signataires. Bernard Cazeneuve a confirmé « que les 53 policiers et gendarmes supplémentaires promis à la Calédonie étaient en cours d’affectation » et que la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), créée en février et comprenant six gendarmes, « serait prochainement opérationnelle » sur le territoire.