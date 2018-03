S’attaquer à de nouvelles problématiques

Scal’Air entend aussi diversifier ses activités. Elle proposera en particulier un bulletin prévisionnel à partir de janvier 2019. Contrairement à aujourd’hui où, au mieux, les Calédoniens sont informés en temps réel des dépassements, notamment grâce au site internet de l’association et un dispositif d’alerte par SMS (les inscriptions peuvent être réalisées sur le site internet de Scal’Air), un bulletin sera diffusé à la télévision et donnera les prévisions pour le lendemain et le surlendemain. Pour y parvenir la structure a eu besoin d’accumuler un grand nombre de données, mais aussi d’apprendre à maîtriser un logiciel adapté acquis en 2013. Un formateur était présent il y a encore quelques jours afin de former le personnel à son utilisation. Mais il reste encore à mettre en place certains protocoles pour récolter des données de façon routinière.

Au registre des nouvelles activités, Scal’Air va également traiter de nouvelles thématiques comme les paquebots de croisière, très gros émetteurs de pollution. Un travail a été engagé avec des associations du réseau Atmo et notamment Air Paca et Air Corse, déjà confrontée à cette question. Un protocole de mesures devrait être proposé d’ici la fin de l’année et la modélisation utilisée pour la prévision aidera à déterminer où il conviendra de mesurer.

La problématique de l’air intérieur, dont la qualité est prise très au sérieux en Métropole, sera une autre préoccupation de la structure qui a déjà commencé à sensibiliser le public autour de cette thématique. Une loi oblige notamment de surveiller la qualité de l’air des établissements recevant du public, comme les crèches, par exemple. De nouveaux appareils permettant de mesurer la qualité de l’air intérieur et accessibles aux particuliers montrent clairement l’ampleur de la problématique tout particulièrement liée à l’omniprésence de produits chimiques nocifs dans notre environnement.