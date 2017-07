Grosse surprise pour cet habitant du quartier de Savannah, qui vers 12h50 ce jour a observé le crash d’un hélicoptère de type ULM aux abords de sa piscine, déserte à cette heure. Alertés les sapeurs-pompiers de la commune de Païta sont arrivés rapidement sur site : « Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer et le pilote, seul à bord et indemne, a pu s’extraire par lui-même de l’aéronef », nous dit le communiqué de la Direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR), dont on saluera la réactivité à communiquer. Bref plus de peur que de mal et un happy end.

(Photo DSCGR)