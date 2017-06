Le WWF nous alerte : le braconnage apparaît comme la principale pression à laquelle sont confrontés les dugongs de Nouvelle- Calédonie ! 30 % des animaux échoués montrent des blessures faites par l’homme. Et l’on sait aussi que de nombreuses personnes restent des consommatrices occasionnelles de la vache marine dans les provinces Nord et Sud. N’oublions pas que le braconnage ainsi que la consommation sont totalement interdits, l’espèce étant en grand danger d’extinction. Les partenaires locaux de l’environnement se sont accordés sur l’urgence à agir rapidement contre cette menace et vont mettre en place un groupe de travail. Un plan de conservation avait pourtant été mis en place en 2010, mais il n’a, semble-t-il, pas été suffisant. Il est estimé que cinq morts non naturelles de dugong par an suffiraient à faire disparaître l’espèce. On comptait environ 700 spécimens en 2016.