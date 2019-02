Ils n’y sont pas allés par quatre chemins. Jusqu’ici plutôt conciliants, les représentants économiques du territoire ont poussé cette semaine un véritable cri d’alerte. Pour le Medef-NC, la Nouvelle-Calédonie est purement et simplement « au bord de la faillite ». La première organisation patronale s’est insurgée contre le danger que fait courir au territoire et aux entreprises la réglementation « outrancière » de l’économie, s’inquiète de l’augmentation de la dépense publique et de la situation du secteur du nickel. Elle dénonce le manque d’écoute et de considération de l’exécutif vis- à-vis des chefs d’entreprise. Pour le Medef-NC, il faut impérativement remettre l’entreprise au cœur du modèle économique calédonien, il faut davantage de libertés et rapidement rassurer les investisseurs et les entrepreneurs sinon ce sera la catastrophe.