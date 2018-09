Le référendum d’autodetermination aura lieu dans deux mois. Les chiffres sont tombés : 174 154 électeurs sont appelés à répondre à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » ; 112 628 électeurs en province Sud, 40 160 en province Nord et 21 366 dans les îles.

Cette échéance a suscité beaucoup d’ambitions, de combats depuis des décennies. Pourtant, à quelques semaines du vote, point d’agitation sur le territoire. Les meetings pour le « non » ou le « oui » ont bien lieu, mais on ne sent pas vraiment, à notre sens, d’emballement particulier des foules à défendre telle ou telle cause. Peut-être parce tout ou presque a été dit ?

Peut-être pas. Selon un récent sondage Quid Novi, en effet, les positions des Calédoniens continuent d’évoluer. La part du « non » a augmenté ainsi que celle du « oui » tandis que celle des indécis a diminué sur le dernier trimestre.

Cette étude donne un avantage grandissant au « non », cela est de bon augure, mais les partis loyalistes appellent ne pas se démobiliser et à bien se déplacer le 4 novembre.

Tout comme les indépendantistes qui rappellent, eux, le chemin parcouru et l’opportunité remportée de pouvoir ainsi s’exprimer.

Si l’après-référendum – que l’on a souvent qualifié de couperet – peut parfois paraître inquiétant tant il pourrait cliver davantage encore les Calédoniens, entre « gagnants » et « perdants » des signes sont de nature rassurante.

Il est effectivement intéressant d’observer dans ce même sondage que toutes les positions ne sont pas si fermées qu’on pourrait le penser.

Une majorité des partisans du « oui » ne croient pas à l’indépendance en 2018 et un bon nombre ne sont pas convaincus par les projets présentés. À l’inverse, certains partisans du « non », qui estiment que le projet n’est pas viable, ne s’arc- boutent pas non plus à tout jamais.

C’est plutôt un gage positif pour l’après-référendum et en particulier pour le dialogue entre les différentes sensibilités. Notons enfin que près de 36 000 personnes n’auront pas le droit de s’exprimer. Il faudra finalement continuer d’avancer avec tous.