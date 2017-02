Au-delà du volet judiciaire avec « la recherche jusqu’à interpellation » de la dite « poignée d’individus » à l’origine des tirs et caillassages sur la RP1, qui se poursuit avec plus de discrétion, semble- t-il, les habitants du Mont-Dore aspirent à retrouver une vie normale… et plus que quelques jours d’affilée. Mardi, une nouvelle réunion (mairie du Mont-Dore, coutumiers, province Sud et gouvernement) s’est tenue sous l’égide de l’État. Dans la foulée, le chantier de débroussaillage des abords de la RP1 a été lancé, puis rapidement ralenti… par la pluie.

Élagage et éclairage

Une bande de terrain large de 10 à 20 mètres doit être rasée sur 3,5 km de chaque côté de l’axe routier (très exactement entre le virage de la Thy et Roche Liane). Les travaux financés par la province seront-il suffisants pour prévenir toute embuscade ? Cinq jeunes de la tribu prêteront main forte à l’entreprise choisie : signe de bonne volonté, dit-on.