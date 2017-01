La Tribune.- Nouvelle escalade de la violence contre les usagers de la RP1 à hauteur de Saint-Louis, où cette fois, les automobilistes ont été pris pour cibles par des tirs « aux calibres bricolés et destinés à tuer », selon le commentaire du grand patron de la gendarmerie nationale.

« Des munitions trafiquées par des armuriers amateurs, comme dans les théâtres d’opérations de guerres non conventionnelles : certaines régions d’Afrique ou autrefois le Kosovo », commente un gendarme engagé sur zone.

Le maire du Mont-Dore, Eric Gay, « en appelle à l’Etat pour garantir la sécurité de ses administrés » et la RP1 est une nouvelle fois fermée aux usagers depuis dimanche 23h30. Une réunion doit se tenir mardi sous l’égide de l’État : soit les délinquants « qui se compteraient sur les doigts d’une main, selon Laurent Cabrera, secrétaire général du haut-commissariat, sont remis aux autorités par l’entremise des coutumiers » ; soit « les règles d’engagement de la gendarmerie vont changer », précise cette fois son commandant.

Mais cette escalade de la terreur fait aussi réagir les partis politiques. Calédonie ensemble, fort discret sur le sujet jusque-là, interpelle l’État, par voie de communiqué, « sur la nécessité de revoir rapidement et de manière structurelle le dispositif existant. Il ne remplit pas son objectif, qui est de permettre aux citoyens du pays de circuler en toute sérénité aux abords de cette tribu ». Un peu tardif comme réaction, non ? Et le parti de Philippe Gomès de demander « La mise en place d’une zone permanente de sécurité à hauteur de Saint-Louis : une impérieuse obligation », selon le terme consacré.

Républicains en colère

« Ce qui se passe à Saint Louis est une honte pour la République », écrivent pour leur part les élus Républicains du Congrès. « Mais les personnes qui subissent ces violences n’attendent pas de nous notre indignation, celle-ci ne les a jamais protégées et ne protège pas leurs enfants. Ils attendent depuis trop longtemps des mesures fortes pour rétablir l’ordre », tempêtent-ils.

C’est pourquoi Sonia Backes et Harold Martin demandent au Haut-Commissaire « de réagir dans les plus brefs délais, en organisant notamment une saisie de toutes les armes au sein de la tribu de Saint-Louis et en instaurant un barrage avec contrôle d’identité. Si des sanctions dans ce sens ne sont pas prises rapidement, nous nous mobiliserons pour marcher aux côtés des Montdoriens », préviennent-ils.

Et d’ajouter, visiblement excédés, « Dans l’attente, nous nous mettons à disposition des associations du Mont-Dore pour toutes actions qu’ils jugeraient utiles afin de préserver la sécurité des Calédoniens ».

C’est clair, les heures qui viennent seront cruciales en termes de crédibilité… pour l’État.

M.Sp.