Une réunion entre le haut-commissariat, la gendarmerie, les responsables coutumiers, le maire du Mont-Dore, Éric Gay, et le père Roch Apikaoua s’est déroulée mardi à Nouméa. Il s’agit, a dit l’État, d’explorer toutes les voies du dialogue possibles pour trouver une solution à la situation de Saint-Louis qui perturbe et met en danger la vie des Calédoniens et des Montdoriens en particulier. Une nouvelle rencontre est prévue à la fin de semaine. En attendant une éventuelle sortie de crise, définitive, l’État a interdit jusqu’à nouvel ordre la circulation sur la RP1 de 19 heures à 5 h 30 du matin. Dans le cas contraire, il faudra s’attendre à une intervention…