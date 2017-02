La Tribune.- Environ 2 000 Calédoniens ont bravé la chaleur et un délai trop bref pour mieux s’organiser ce midi afin de témoigner leur solidarité aux citoyens du Mont-Dore, empêchés, entravés et pris en otages dans leur quotidien depuis le mois d’octobre dernier…

Tous ces Calédoniens répondaient à l’appel de l’association « Citoyen Montdorien » relayé par les élus Les Républicains, ceux de l’UCF et de Calédonie ensemble, dont le président de la province Sud avait octroyé quelques heures à ses agents pour « témoigner leur solidarité aux habitants du Mont-Dore ». En clair toute la population loyaliste de Calédonie était devant les grilles du haut-commissariat, dans sa diversité et sa coloration politique.

Les loyalistes sans Frogier

Seuls Pierre Frogier, Eric Gay et Bernard Deladrière s’étaient poliment montrés réservés sur ce rassemblement, qu’ils ont boudé. Mais que nombre de leurs élus ou sympathisants ont spontanément rejoint. « En 1984, nous avions boudé un rassemblement en faveur des habitants de Thio, qui étaient alors oubliés, abandonnés à leur sort et on connaît la suite… Je m’en suis toujours voulu et je suis là aujourd’hui, résolument, sans amertume mais avec force », commente une militante du Rassemblement et fière de l’héritage de Jacques Lafleur.

Ce ne devait pas être une manifestation politique. Et elle ne l’a pas été. « Voilà qui prouve enfin que sur des sujets d’importance la population calédonienne sait se retrouver sur l’essentiel et c’est de bon augure pour cette année qui précède celle du référendum », commente Philippe Blaise, venu en casquette, mais sans casquette politique et satisfait.

Unanimité dans la solidarité

Même approche pour Grégoire Bernut, Gil Brial, les proches d’Harold Martin ou de Sonia Backes comme pour Philippe Michel ou Nicolas Metzdorf, quelque peu déçus de la lente attitude de l’État. La réunion avec les coutumiers avait été écourtée semble-t-il, pour se terminer avant la manifestation. Le collectif des habitants du Mont-Dore a cependant été « reçu et écouté avec attention » par le haut-commissaire Thierry Lataste, tout juste rentré de Paris. « Mais pas forcément entendu », selon la formule consacrée.

« Sur les huit points que nous avons énoncés, indique Jean-Jack Locker, le président de l’Association Citoyen Montdorien, nous n’avons obtenu que des réponses insatisfaisantes tant sur les délais que sur les moyens mis en place. Nous allons donc préparer d’autres actions plus fermes », conclut-il.

RP1 : espoir de retour à la normale lundi ?

L’association « Citoyen Montdorien » demandait par voie de tract à l’Etat « de prendre enfin des mesures énergiques et adaptées pour éradiquer les foyers de délinquance » et que « les 13 000 habitants du Mont-Dore Sud cessent d’être pris en otage et subissent de façon récurrente la violence d’une vingtaine d’individus récidivistes et connus des services de police et de gendarmerie ».

Seule avancée, il semblerait que les conditions de circulation sur la RP1 aux abords de Saint-Louis reviennent à la normale à la fin du week-end, si l’enquête judiciaire progresse comme cela semble être le cas. Mais l’information est, bien entendu, à prendre au conditionnel, très étatiquement conditionnel…

L’Association se dit également prête à « assigner l’État devant les juridictions compétentes et à demander au nom des usagers réparation des préjudices subis ». Elle fait savoir qu’elle « est ouverte à tous les Calédoniens et qu’elle s’engage à aider les victimes dans toutes les démarches juridiques ou autres qu’elles souhaiteraient entreprendre ».

Pour le reste les nombreuses banderoles parlent d’elles-mêmes…

M.Sp.

Association Citoyen Mondorien BP 7343 – 98876 LA COULEE MONT-DORE. Mail : mondorien@gmail.com