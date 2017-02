Après les exactions commises ce week-end aux abords de la tribu de Saint-Laurent, sur la RT1 à hauteur du Col de la Pirogue, sur le territoire de la commune de Païta, Sonia Backes, candidate aux élections législatives, écrit au Haut-Commissaire de la République pour lui demander des mesures d’urgence.

Légende photo : C’est à cet endroit précis que se sont produits les tirs et les caillassages ce week-end.

Pour mémoire, et alors que les événement de Saint-Louis sont dans toutes les mémoires, « des Calédoniens ont été pris pour cible » à hauteur de Saint-Laurent sur la route de l’aéroport ce week-end « par des criminels avec une volonté manifeste de porter atteinte à leur vie. Deux représentants des forces de l’ordre ont été blessés par balles lors d’une intervention qui aurait pu être encore plus dramatique. Nous ne pouvons accepter de tels agissements sur le territoire de la République et je ne me résoudrai jamais à ce que ces derniers soient banalisés », écrit ce jour Sonia Backes à Thierry Lataste.

Rappelant au Haut-Commissaire, qu’il a été en charge des questions de sécurité d’abord au ministère de l’Intérieur puis auprès du Chef de l’Etat, la chef de file des Républicains au Congrès l’interpelle directement : « Vous savez pertinemment que si des faits équivalents se produisaient en France Métropolitaine la réponse de l’Etat serait différente ».

Et l’élue de poursuivre : « Je vous demande de prendre des mesures d’exception afin de mettre un terme aux agissements de ces criminels. Si vous deviez considérer que le cadre juridique actuel vous contraint, l’extension de la situation d’état d’urgence à la Nouvelle-Calédonie permettrait à mon sens d’apporter une réponse efficace et ferme ».

En effet l’article 1 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence prévoit que : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »

« Je considère que des tirs réguliers sur les Calédoniens et les forces de l’ordre ainsi que les stocks d’armes dont disposent ces criminels constituent un cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », poursuit Sonia Backes. Cette disposition permettrait d’étendre, affirme l’élue, « vos prérogatives en matière de sécurité pour ce qu’il s’agit : des saisies d’armes sur les zones à risque ; des restrictions des libertés des personnes concernées, notamment les regroupements ; des autorisations des perquisitions administratives ; des interdictions de séjour pour certaines personnes ».

La sécurisation de l’axe conduisant à l’aéroport international de Tontouta semble en effet de la plus haute importance, nul ne pourrait le contester.

Msp/La tribune