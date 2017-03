Quarante ans, vif et armé d’un bagout certain, Sacha Bénisti est cadre commercial dans l’immobilier. Arrivé sur le territoire il y cinq ans, le suppléant de Gaël Yanno ne figure donc pas sur la liste spéciale des scrutins provinciaux et référendaires. C’est l’un de ces exclus du corps électoral gelé, comme on en dénombre 31 000 aujourd’hui. Mais avec dans son cas, il est vrai, une présence toute récente sur le territoire.

En choisissant Sacha Bénisti comme suppléant, Gaël Yanno adresse un signe à un électorat métropolitain et largement concentré à Nouméa. « Calédonien de cœur et d’adoption », selon ses propres termes, Sacha Bénisti souhaite « prendre sa part dans le dégel du corps électoral » : un dossier que Gaël Yanno promet de mettre en tête de ses priorités, s’il est élu député.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un candidat à la députation présente un « non-citoyen » à la suppléance. Jacques Lafleur, député sortant en 2007, avait retenu la championne cycliste Félicia Ballanger, originaire de la Roche-sur-Yon en Vendée, comme suppléante dans cette même 1ère circonscription.

Fils de Jacques-Alain Bénisti, député Les Républicains du Val-de-Marne, que l’on dit proche de François Fillon, Sacha Bénisti s’était fait connaître au moment de la primaire de la droite et du centre. Il soutenait, en effet, aux côtés de Cynthia Ligeard, la candidature de Bruno Lemaire, l’ancien ministre de l’Agriculture avec lequel il entretient des liens d’amitié.

M.Sp.