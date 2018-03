À l’échelle mondiale, le diesel est, depuis quelques années, dans la ligne de mire des gouvernements du fait de son classement comme cancérigène certain. La grande majorité des pays a rajouté des taxes concernant les véhicules utilisant ce combustible pour le bien de notre santé et notre environnement.

En Nouvelle-Calédonie, après avoir été très peu taxé, le diesel est désormais aussi la cible de la fiscalité. Une taxe pour financer le Néobus qui roulera… au diesel et une future taxe qui contribuera à financer la centrale à gaz de Doniambo, deux mesures du gouvernement qui sont bien loin des arguments sanitaires et suscitent l’indignation des associations environnementales et d’une grande partie de la population. Cependant, quoi qu’il en soit, le diesel sera au fil des ans plus taxé. De quoi y regarder à deux fois lors de l’achat de sa future voiture et les Calédoniens semblent l’avoir compris. La tendance, qui était d’acheter plus de véhicules roulant au diesel, s’est inversée, selon les chiffres publiés par l’Isee, Institut de la statistique et des études économiques, et la DITTT, Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres.

On roule plus à l’essence

« On roule de plus en plus avec des petites voitures à essence qu’auparavant, mais les pick-up diesel sont encore très présents sur nos routes », constate Nicolas, commercial dans une concession automobile de la place. Il y a plusieurs explications à ce phénomène, comme l’indique Benoît, responsable commercial d’un spécialiste 4 x 4 : « Les Calédoniens ont bien compris qu’il fallait faire beaucoup de kilomètres, plus de 25 000 par an, pour qu’un diesel soit plus rentable qu’un véhicule essence. Les véhicules essence sont plus propres et plus économiques, donc en temps de crise, on les préfère à l’achat. Mais l’offre en pick-up essence est très faible, alors que c’est le véhicule le plus demandé en Calédonie. C’est donc pour cette raison que l’on roule encore avec autant de voitures diesel. » Malgré cette spécificité d’utilisation des 4 x 4, les chi res de la DITTT et de l’Isee démontrent qu’il a eu un changement de comportement. Aujourd’hui, les véhicules essence sont passés devant les diesel (voir encadré). On achète plus de véhicules équipés d’un moteur essence par rapport à ceux équipés d’une motorisation au gasoil (+20 %).