L’un des plus grands joueurs calédoniens, ancien attaquant du Gazélec d’Ajaccio (1988-1991), Robert Drawilo, est décédé la semaine dernière, à l’âge de 51 ans. Originaire de Lifou, il a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il jouait au tennis. Après sa carrière nationale où il avait chaussé aussi les crampons d’Amiens , il était revenu au pays pour être entraîneur et éducateur. Il aura notamment entraîné l’équipe fanion de l’AS Lössi durant deux saisons (2015-2016), club dans lequel il était aussi éducateur au niveau de l’École de football et des équipes jeunes. Cette année, Robert avait retrouvé le Nord, étant, entre autres, éducateur dans le club du FC Pouembout.

