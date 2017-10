La Direction civile et de la gestion des risques a réitéré lundi l’interdiction de l’usage du feu non domestique sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie en raison d’un risque extrême du dispositif prévifeu sur la plupart des communes. Cette semaine, l’îlot Puen a été dévasté à plus de 70 % par les flammes. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du sinistre, mais la piste criminelle est bien envisagée. Koné, La Foa et les hauteurs de Thio ont également été en proie aux flammes.